Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Smartphone wählt selbst den Notruf - Mehrere Einsätze der Feuerwehr Xanten

Xanten (ots)

13.06.2025 bis 15.06.2025 - Am vergangenen Wochenende erfolgten vier Alarmierungen der Feuerwehr Xanten.

Um 15:15 Uhr am Freitag unterstütze die Löscheinheit Mitte den Rettungsdienst im Rahmen einer sog. Tragehilfe auf dem Nordwall in Xanten.

Gute drei Stunden später rückten die Einheiten Mitte und Lüttingen zu einem gemeldeten Kellerbrand auf der Landwehr in Xanten aus. Vor Ort hatte ein Kohlenstoffmonoxid-Melder ausgelöst und in den Kellerräumlichkeiten war leichter Rauch zu sehen. Die Bewohner hatten das Gebäude daraufhin bereits eigenständig verlassen und die Rettungskräfte alarmiert. Ein Trupp der Feuerwehr ging unter Atemschutz in das Gebäude vor und stellte einen Defekt an der Heizungsanlage fest, ein Brand war nicht entstanden. Die Heizung wurde abgeschaltet und der Keller belüftet, bevor die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben werden konnte, um eine Fachfirma für die Reparatur zu beauftragen

Am Sonntag wurde die Einheit Mitte erneut alarmiert. Auf der Siegfriedstraße wurde um 13:47 Uhr ein Müllbrand gemeldet. Dieser stellte sich jedoch als Nutzfeuer heraus.

Etwa eine Stunde später rief die Meldung eines Verkehrsunfalls mit eingeklemmter Person auf dem Varusring erneut die Feuerwehr auf den Plan. Die Einheiten Mitte, Lüttingen und Birten konnten die Anfahrt gemeinsam mit dem Rettungsdienst jedoch nach kurzer Zeit abbrechen. Es handelte sich um einen Fehlalarm durch ein, auf dem Autodach vergessenes, Smartphone. Durch das untypische Beschleunigungsprofil des Gerätes setzte dieses einen automatischen Notruf ab. Als der Besitzer dies bemerkte, wählte er nochmal manuell den Notruf und gab Entwarnung.

Auch wenn sie in diesem Fall für einen Fehlalarm sorgten, so sind solche automatischen Notruf-Funktionen, wie bspw. das eCall System, in Fahrzeugen im Ernstfall wertvoll. Sollte sich ein Unfall ereignen, durch den die Betroffenen nicht mehr in der Lage sind Hilfe zu verständigen, übernehmen diese Systemen den Notruf eigenständig.

