FW Xanten: Einsätze der Feuerwehr Xanten am Pfingstwochenende

Über das Pfingstwochenende war die Feuerwehr Xanten mehrfach im Einsatz. Zwischen Freitag und Sonntag rückten die Einsatzkräfte zu insgesamt fünf Einsätzen im Stadtgebiet aus.

06.06.2025 - Unklare Rauchentwicklung und Türöffnung Am Freitagvormittag gegen 11:44 Uhr wurde eine unklare Rauchentwicklung auf der Rheinstraße gemeldet. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ursache war die sachgerechte Nutzung eines Grills. Am selben Abend, gegen 21:58 Uhr, wurde die Einheit Xanten-Mitte zu einer Türöffnung auf der Scharnstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Patient die Tür bereits selbstständig geöffnet. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht von Nöten. 07.06.2025 - Fehlalarm durch Bauarbeiten Am Samstagvormittag löste die interne Brandmeldeanlage einer Flüchtlingsunterkunft auf der Bahnhofstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass Bauarbeiten ursächlich für die Auslösung waren. 08.06.2025 - Sturmschaden und Türöffnung Am Pfingstsonntag wurde die Einheit Xanten-Wardt gegen 12:36 Uhr zum Bankscher Weg gerufen. Ein umgestürzter Baum blockierte dort den Radweg. Der Baum wurde mit einer Kettensäge zerkleinert und beseitigt. Gegen 18:51 Uhr erfolgte abermals die Alarmierung zu einer Türöffnung. In diesem Fall zur Straße 'Am Buchenbusch' im Ortsteil Marienbaum. Durch die Einheit Xanten-Nord wurde sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus verschafft und der Patient zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.

