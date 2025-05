Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Gemeldeter Dachstuhlbrand am Marktplatz in Xanten

Xanten (ots)

Dienstag, 20.05.2025, 10:28 Uhr - Mit der Meldung "Dachstuhlbrand mit Menschenleben in Gefahr" wurde die Feuerwehr Xanten am heutigen Morgen zu einem Wohn- und Geschäftshaus am Markt alarmiert.

Entsprechend der Meldung wurden neben den Löscheinheiten Mitte, Lüttingen und Birten auch der Rettungsdienst, sowie die Polizei alarmiert. Ebenfalls wurde die Drehleiter der Feuerwehr Alpen als zweite Drehleiter angefordert.

Vor Ort ergab die Erkundung, dass es glücklicherweise zu keinem Dachstuhlbrand gekommen war. Bei Reinigungsarbeiten war es zu einer kurzzeitigen starken Rauchentwicklung gekommen, die zur Alarmierung der Einsatzkräfte geführt hatte. Eine Person wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt, da der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestand.

Der Einsatz der Feuerwehr endete nach etwa einer halben Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell