Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Was tun wenn es brennt? - Kindergärten zu Besuch bei der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Freitag, 09.05.2025 - 30 Kinder der Kindergärten aus Vynen und Marienbaum besuchten am vergangenen Freitag die Löscheinheit Nord am Spettmannsweg.

In Begleitung ihrer Betreuerinnen und Betreuer, sowie einiger Eltern, wurde zunächst ein kindgerechter Theorie-Block absolviert. Was macht die Feuerwehr? Wie verhalte ich mich wenn es brennt? Worauf kommt es bei einem Notruf an? Diese und weitere Fragen wurden den Kindern anschaulich beantwortet. Anschließend betrat plötzlich ein Feuerwehrmann in voller Einsatzkleidung nebst Atemschutzgerät den Raum. Schnell merkten die Kinder, dass dies kein Grund zur Sorge ist, auch wenn die Einsatzkräfte aufgrund der Ausrüstung merkwürdig aussehen und ungewöhnliche Geräusche durch die Atemschutzmaske von sich geben.

Die zweite große Station war die altersgerechte Fahrzeug- und Gerätekunde. Hierzu wurde den Kindern gezeigt und erklärt was die Feuerwehr so alles mitbringt wenn sie gerufen wird. Natürlich durfte auch das "Löschen" mit dem Feuerwehrschlauch zum Abschluss nicht fehlen.

Diese Art der Brandschutzerziehung wird regelmäßig mit den Vorschulkindern durchgeführt, um das korrekte Verhalten im Brandfall und am Notruf zu vermitteln. Auch der Abbau möglicher Berührungsängste gegenüber den Einsatzkräften der Feuerwehr steht im Fokus, damit die Kinder im Ernstfall schnell Vertrauen fassen.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell