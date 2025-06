Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Förderverein übergibt Pavillon an Einheit Birten

Dienstag, 10.06.2025 - Am vergangenen Dienstag trafen sich Vertreter des Fördervereins und der Löscheinheit Birten am Feuerwehrhaus an der Gindericher Straße. Anlass war die Übergabe eines neu beschafften Faltpavillons an die Löscheinheit.

Die Einsatzkräfte hatten sich einen Wetterschutz, z.B. für längere Übungen im Freien oder aber auch bei Nachbesprechungen und ähnlichen Veranstaltungen gewünscht. Diesen Wunsch konnte der "Verein zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Xanten e.V.", wie der Förderverein der Feuerwehr Xanten vollständig heißt, nun erfüllen.

Möglich war dies nur aufgrund der finanziellen Unterstützung der Mitglieder des Fördervereins. Die Finanzierung der Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe jeder Stadt oder Gemeinde. Einige Aktivitäten oder Beschaffungen gehen jedoch über den gesetzlichen Auftrag hinaus. Der Förderverein unterstützt hier die Feuerwehr durch freiwillige Spenden seiner Mitglieder.

Eine Mitgliedschaft im Förderverein der Feuerwehr Xanten ist bereits ab einem Jahresbeitrag von 12 Euro möglich und stellt eine Möglichkeit dar die Arbeit der Feuerwehr Xanten zu unterstützen ohne direkt am Einsatzdienst selber teilzunehmen. Weitere Informationen und auch den Aufnahmeantrag gibt es auf der Webpräsenz des Vereins zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Xanten e.V. https://feuerwehr-xanten.de/foerderverein

