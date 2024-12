Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Sachbeschädigung in Automatenladen - Polizei sucht Zeugen (14.12.2024)

Trossingen (ots)

Am Samstag ist es in einem rund um die Uhr geöffneten Automatenladen in der Brühlstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter beschädigten zwei Stühle sowie einen Dart- und einen Boxautomaten. Zudem rüttelten sie an den dort aufgestellten Snackautomaten, möglicherweise in der Absicht, Gegenstände zu entwenden.

Zeugen, die zwischen 8:00 Uhr und 17:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07424-9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell