Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Lkr. Tuttlingen) - Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt (15.12.2024)

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein Tesla-Fahrer hat am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 311 durch riskantes Fahren Aufmerksamkeit erregt, indem er mehrfach in den Gegenverkehr geraten und von der Fahrbahn abgekommen ist. Nach kurzer Fahndung stellten die Polizisten den Tesla an einer Tankstelle in Neuhausen ob Eck fest.

Bei der Kontrolle des 41-jährigen Fahrers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch sowie Anzeichen für den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille, während ein Urintest positiv auf Kokain, Methadon und Benzodiazepine anschlug. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und ordnete eine Blutentnahme an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell