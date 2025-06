Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Xanten am Fronleichnamswochenende

Xanten, 23. Juni 2025 - Das Fronleichnamswochenende gestaltete sich für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Xanten arbeitsreich. Mehrere Einsätze beschäftigten die Einheiten Xanten-Mitte, Lüttingen und Birten zwischen Mittwoch und Montag.

Kind bei sommerlichen Temperaturen im Fahrzeug eingeschlossen Am Donnerstag rückte die Einheit Xanten-Mitte zu einem Einsatz auf der Sonsbecker Straße aus, bei dem ein Kleinkind versehentlich in einem Fahrzeug eingeschlossen worden war. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen bestand eine potenzielle Gefahr für das Kind. Glücklicherweise traf noch vor einer gewaltsamen Öffnung ein Ersatzschlüssel ein, sodass das Kind zügig und unversehrt aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Kilometerlange Ölspur durch defektes Fahrzeug Die Einheit Lüttingen wurde am Freitagvormittag zu einer längeren Hydraulikölspur alarmiert, die sich über mehrere Kilometer über die Bislicher Insel zog. Ein defektes Fahrzeug hatte die Spur verursacht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, fing auslaufende Betriebsmittel auf und stimmte die weiteren Maßnahmen zur Straßenreinigung mit dem Ordnungsamt ab. Eine Fachfirma übernahm anschließend die Reinigung der betroffenen Straßenabschnitte. Person nach Sturz in Treppengeländer eingeklemmt Noch am selben Abend wurde die Einheit Lüttingen gegen 20:25 Uhr zur Straße "Am Schürkamp" erneut alarmiert. Eine Person war nach einem Sturz unglücklich in einem Treppengeländer eingeklemmt. Die Einsatzkräfte konnten die Person behutsam befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Mehrere Hundert Liter Diesel ausgelaufen Am Freitagabend, gegen 18:42, musste die Einheit Xanten-Mitte erneut ausrücken, nachdem der Dieseltank eines LKW beschädigt wurde. Mehrere Hundert Liter Kraftstoff traten aus. Der Tank wurde durch die Feuerwehr abgedichtet, ein weiteres Eindringen des Diesels in die Kanalisation konnte verhindert werden. Eine Fachfirma wurde mit der Reinigung und Entsorgung beauftragt. Gasalarm ohne Feststellung Ein weiterer gemeinsamer Einsatz für die Einheiten Xanten-Mitte und Lüttingen ereignete sich, nachdem in einem Gebäude an der Straße "Am Schürkamp" ein Gasmelder der Heizungsanlage ausgelöst hatte. Vor Ort wurden umfassende Messungen durchgeführt. Eine Gefahr konnte nicht festgestellt werden. Verkehrsunfall auf der Weseler Straße Am Montagmorgen unterstützte die Einheit Birten nach einem Verkehrsunfall auf der Weseler Straße. Die Einsatzkräfte streuten auslaufende Betriebsmittel ab und klemmten die Fahrzeugbatterien der beteiligten Fahrzeuge ab.

