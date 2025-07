Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Zwei Autos kollidieren an Einmündung der B 504

zwei Verletzte

Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (09. Juli 2025) kam es gegen 12:40 Uhr in Kranenburg an der B 504 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann schwer sowie seine Mutter leicht verletzt wurde. Eine 21-jährige Frau aus Rossum in den Niederlanden wollte, von der Klever Straße kommend, mit ihrem Fiat 500 oben an der Einmündung nach links auf die B 504 in Richtung Niederlande (auch: Richtung "Tennisschläger") abbiegen. Sie kollidierte dort mit dem Dacia Sandero einer 56-jährigen Frau aus Zaandam in den Niederlanden, die aus Richtung Niederlande kommend (vom "Tennisschläger") geradeaus in Richtung Goch fuhr. Bei dem Unfall wurde der 16-jährige Sohn der Dacia-Fahrerin schwer verletzt, sie erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus in Nijmegen zugeführt. Die beiden Frauen in dem Fiat blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (sp)

