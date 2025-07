Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen (03.07.2025) in der Industriestraße zwei Frauen sein Glied gezeigt. Die Frauen befanden sich gegen 09.05 Uhr in der Industriestraße, als der Unbekannte sie nach einer Zigarette fragte. Der Mann trug einen Rock und entblößte sein Glied vor den Frauen, das durch einen Riss sichtbar war. Nachdem der Mann keine Zigarette erhalten hatte, ging er in Richtung einer Tankstelle davon. Alarmierte Beamte fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn im Bereich der Königstraße vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

