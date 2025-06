Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Neubotzheim - Flächenbrand im Feldgebiet - PM Nr. 2

Ladenburg/Neubotzheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagnachmittag, kurz nach 17:00 Uhr, zu einem Flächenbrand im Feldgebiet Neubotzheim. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, geriet eine Heuballenpresse bei landwirtschaftlichen Arbeiten im Feldbereich, aufgrund eines technischen Defekts in Brand und setzte die bereits abgeerntete Feldfläche auf einer Größe von ca. 2,5 Hektar in Brand. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Ladenburg, unterstützt durch Wehren aus Heidelberg, Weinheim und Schriesheim konnte der Flächenbrand zügig eingedämmt und bis 20:15 Uhr vollständig gelöscht werden. Die Heuballenpresse brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 200.000EUR geschätzt. Personen wurden durch den Flächenbrand nicht verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Heidelberger Straße im Bereich Neubotzheim gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

