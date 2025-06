POL-MA: Ladenburg/Neubotzheim - Flächenbrand im Feldgebiet

Mannheim (ots) - Am gestrigen Freitagabend, gegen 20:30 Uhr kam es im Bereich der Mannheimer Innenstadt zu einer "Verkehrsunfallflucht", wobei ein dreijähriges Kind geschädigt wurde. Zur benannten Zeit fuhr im Bereich der Quadrate S1/T1 ein Fahrradfahrer die Fußgängerzone entlang und fuhr hierbei ein dreijähriges Kind an. Im Anschluss an den Zusammenstoß ...

mehr