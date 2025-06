Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer kollidiert mit Wildschwein

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr, hatte ein 63-jähriger Fahrradfahrer eine unerfreuliche Begegnung mit einem Borstentier. Der Radler befuhr die Verlängerung der Heidelberger Straße im Feldgebiet von Dossenheim in Richtung Heidelberg-Handschuhsheim. Plötzlich querte ein Wildschwein die Fahrbahn und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der völlig überraschte Mann stürzte zu Boden und verletzte sich im Schulter- und Kopfbereich. Er wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst erstversorgt und zur anschließenden Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der unverletzte Schwarzkittel entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in das angrenzende Waldgebiet.

