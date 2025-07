Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Gegenstände mit Farbe besprüht und Verkehrsschilder entwendet: Gemeinde setzt Belohnung aus

Kranenburg (ots)

Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde, in einem nicht näher zu benennendem Zeitraum, der Hauptwegweiser des Naturerlebnispfad an der Straße Kurze Hufen in der Gemeinde Kranenburg mit Farbe besprüht. Auch im Bereich der Europa-Radbahn wurden mehrere Bereiche mit Farbe besprüht. Das in der Unterführung (B504) angebrachte Kunstwerk sowie die Fahrbahn im Bereich zwischen dem Übergang an der Straße Tütthees und der Brücke der B504, sowie im Fahrbahnbereich auf Höhe des Mühlenweges in Nütterden, wurden mit Farbe besprüht.

Auch zwei Schilder wurden durch unbekannte Täter besprüht. Neben einem Willkommensschild des Ortsteils Nütterden, in Höhe des Überganges zur Straße Wolfsboss, wurde auch das Hinweisschild eines Zweiradfachhandel besprüht. Dieses Schild ist am Übergang zur Straße Erlendeich zu finden. An der Europa-Radbahn kam es außerdem zur Entwendung von zwei Verkehrsschildern, welche auf einen benutzungspflichtigen Radweg hinweisen.

Nach Einschätzung der Gemeinde Kranenburg und des zuständigen Bauhofs, können die Kosten für die Beseitigung der Beschädigungen, welche im Bereich des Naturerlebnispfad bereits durchgeführt wurden, mit einem niedrigen vierstelligen Betrag beziffert werden. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, setzt die Gemeinde Kranenburg eine Belohnung in Höhe von 500 EUR aus.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

