POL-KLE: Kevelaer - Aufsitzrasenmäher entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Straelen (ots) - Am Dienstag (08. Juli 2025) wurde ein geparkter Pkw an der Haydnstraße in Straelen durch ein bisher unbekanntes anderes Fahrzeug beschädigt, der Unfallverursacher hat sich entfernt, ohne sich erkennen zu geben. Der schwarze Mercedes E 220 Kombi war vor der Hausnummer 2 auf den zum Haus gehörenden Parkplätzen abgestellt, mit der Fahrzeugfront zum ...

mehr