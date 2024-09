POL-PPWP: Betrunken Fahrrad gefahren

Kaiserslautern (ots) - Während einer Streifenfahrt ist Polizeibeamten am Donnerstagabend ein Pkw auf der A6 aufgefallen. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass der Wagen von der hessischen Polizei zur Sicherstellung ausgeschrieben ist. Der Grund: Das Fahrzeug war im Oktober 2023 in Frankfurt unterschlagen worden. Die Beamten leiteten den Opel Astra an der Anschlussstelle KL-Centrum von der Autobahn ab und ...

