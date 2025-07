Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Spiegelkollision zwischen Pkw und Fußgänger

Leinsweiler (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 23:50 Uhr auf der K48 zwischen Leinsweiler und Ilbesheim zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem alkoholisierten Fußgänger. Ein 52-jähriger Mann war nach dem Besuch des "Leinsweiler Sommer" zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Hierfür nutzte er die Fahrbahn der K48 und lief teilweise von links nach rechts wechselnd. Ein heranfahrender Pkw konnte den Mann erst in einem günstigen Moment sicher passieren. Kurze Zeit später näherte sich ein weiterer Pkw. Aufgrund der Dunkelheit konnte der Fußgänger erst zu spät wahrgenommen werden und wurde beim Vorbeifahren vom Außenspiegel des Pkw leicht am Oberarm gestreift. Der Mann blieb unverletzt. Am Pkw entstand ebenfalls kein Schaden. Die Durchführung eines Alkoholtestes lehnte der Fußgänger ab.

