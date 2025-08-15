Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Öffentlichkeitsfahndung- Gesucht wird eine Vermisste aus Sprockhövel

Sprockhövel (ots)

Die vermisste 16-jährige Jugendliche ist seit dem 13.08.2025, 20:00 Uhr von ihrer elterlichen Wohnanschrift abgängig. Sie meldet sich in regelmäßigen Abständen telefonisch bei ihrer Familie, gibt ihren aktuellen Aufenthaltsort aber nicht bekannt. Ermittlungen ergaben einen möglichen Aufenthalt in Dortmund. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Wer hat die Jugendliche nach dem 13.08.2025 noch gesehen hat und Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte umgehend bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

Eine Personenbeschreibung und ein Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/177562

Vielen Dank für Ihre Mithilfe

