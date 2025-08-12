Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Erneuter Brand_ Jägerzaun steht in Flammen- 36-jähriger Schwelmer erneut vor Ort

Schwelm (ots)

Und wieder befindet sich der 36-jährige Schwelmer (bereits am Vortag in Erscheinung getreten) in Tatortnähe. Am 12.08.2025, gegen 01:40 Uhr brannte ein Zaunelement eines Jägerzauns in der Feldstraße. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Waldgebiet verhindert werden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte verdächtige Geräusche gehört, das Feuer festgestellt und im weiteren Verlauf den 36-jährigen Schwelmer in Tatortnähe angetroffen. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte er festgehalten werden. Ob wieder ein Zusammenhang zwischen dem Schwelmer und dem Brand besteht ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell