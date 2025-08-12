Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Erneuter Brand_ Jägerzaun steht in Flammen- 36-jähriger Schwelmer erneut vor Ort
Schwelm (ots)
Und wieder befindet sich der 36-jährige Schwelmer (bereits am Vortag in Erscheinung getreten) in Tatortnähe. Am 12.08.2025, gegen 01:40 Uhr brannte ein Zaunelement eines Jägerzauns in der Feldstraße. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Waldgebiet verhindert werden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte verdächtige Geräusche gehört, das Feuer festgestellt und im weiteren Verlauf den 36-jährigen Schwelmer in Tatortnähe angetroffen. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte er festgehalten werden. Ob wieder ein Zusammenhang zwischen dem Schwelmer und dem Brand besteht ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Er wurde in Gewahrsam genommen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell