Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Einbeck (ots)

Einbeck (FI) - Am Freitag, den 25. April 2025, kam es in der Zeit zwischen 13:55 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Wohnhauses in der Görlitzer Straße 1 in Einbeck zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Motorhaube eines dort abgestellten Pkw zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Einbeck bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

