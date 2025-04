Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall aufgrund medizinischem Notfall mit zwei Verletzten

Northeim (ots)

371754 Northeim OT Hillerse, Kreisstraße 421, Höhe Wiesenweg; Freitag, 25.04.2025, 17:30 Uhr

Northeim (cho) Ein 76-jähriger Northeim befährt im Beisein einer 71-jährigen Beifahrerin die K421 in Richtung Hillerse, als er in Höhe des Wiesenwegs vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abkommt und mit einem Straßenbaum kollidiert. Sowohl Fahrzeugführer als auch Beifahrerin werden dadurch verletzt und in das Northeimer Krankenhaus verbracht. Gegen den 76-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und durch die Staatsanwaltschaft wurde die Beschlagnahme des Führerscheins des 76-Jährigen angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell