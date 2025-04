Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verfolgungsfahrt auf der B3 von Northeim bis Nörten-Hardenberg

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstraße 3 (B3), Göttinger Straße; Samstag, 26.04.2025, 01:00 Uhr

Northeim (cho) In der Nacht zu Samstag fiel einer zivilen Streife im Stadtgebiet Northeim ein PKW mit Northeimer Zulassung auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Göttinger Straße in Richtung Göttingen befuhr. Diesbezüglich sollte der PKW entsprechend einer Kontrolle unterzogen werden. Der PKW-Führer reagierte auf sämtliche Anhaltesignale nicht und versuchte sich fortan unbeirrt mit überhöhter Geschwindigkeit über die B3 in Richtung Süden einer Kontrolle zu entziehen. Hierbei wurden die angeordneten Geschwindigkeitsbegrenzungen zum Teil deutlich überschritten. Im Bereich Nörten-Hardenberg, in Höhe der stationären Geschwindigkeitsmessanlage, gelang es schließlich der zivilen Streife unter Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte den PKW zu stoppen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es trotz der rasanten Fahrweise nicht, da zu diesem Zeitpunkt nahezu kein Verkehr herrschte. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 20-jährigen Moringer. Die Hintergründe zu seiner Flucht sind derzeit noch unbekannt. Durch die Staatsanwaltschaft Göttingen wurde die Beschlagnahme des Fahrzeuges und des Führerscheins des 20-Jährigen angeordnet.

Gegen den 20-Jährigen wurde u.a. ein Strafverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

