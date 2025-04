Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Süßes oder Saures"-Kinder sorgen für Sicherheit im Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Am 24.04.2025 staunten einige Verkehrsteilnehmer, als sie in einer Verkehrskontrolle plötzlich von den Kindern des Kindergartens Wrescherode angesprochen worden sind. In einem Gemeinschaftsprojekt von Verkehrswacht, Polizei Bad Gandersheim und dem Kindergarten wurden die Verkehrsteilnehmer für das richtige Verhalten im Straßenverkehr sensibilisiert. Diejenigen, die sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten haben, bekamen etwas Süßes- zu schnell Fahrende bekamen nur etwas Saures und aufklärende Worte der Kinder. Auch wenn hier keine echten Strafzettel verteilt worden sind, hat diese besondere Kontrolle sicher einen bleibenden Eindruck bei den meisten Hinterlassen.

