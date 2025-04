Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Verletzter Person

Uslar (ots)

Uslar (gol); Freitag, 25.04.2025, ca. 02:00 Uhr, B497 Schönhagen Richtung Neuhaus Eine 21-jährige Frau aus Uslar befuhr mit einem Mietwagen die Bundesstraße 497 von Schönhagen in Richtung Neuhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie im Bereich der Einmündung "In der Loh" nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Grabendurchlass. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt, vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Am Fahrzeug entstand nach Einschätzung der aufnehmenden Polizeibeamten wirtschaftlicher Totalschaden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Schönhagen mit 10 Einsatzkräften an der Unfallstelle eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell