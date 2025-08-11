PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Landesweite Kontrollmaßnahmen zur Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs.

POL-EN: Schwelm: Landesweite Kontrollmaßnahmen zur Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs.
  • Bild-Infos
  • Download

Schwelm (ots)

Zahlreiche LKW wurden im Rahmen der landesweiten Kontrollmaßnahmen zur Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs auch bei einer Kontrollstelle in Schwelm kontrolliert. Am 08.08.2025 kontrollierten auf der Talstraße in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 15:30 Uhr Kräfte der Polizei des Ennepe-Ruhr Kreises verschiedene LKW. Insgesamt wurden 47 LKW kontrolliert. Es wurden dabei 28 Verstöße, u.a. wegen Sozialvorschriften (10) und Ladungssicherung (5), festgestellt. Für einen LKW-Fahrer endete die Weiterfahrt vor Ort. Bei einer parallelen Geschwindigkeitsmessung an der Winterberger Straße wurden insgesamt 200 LKW kontrolliert. Dort konnten 19 Verstöße geahndet werden.

Hervorzuheben war ein polnischer Sattelzug. Der Fahrer konnte keine Berufsfahrerqualifikation nachweisen, obwohl er augenscheinlich gewerblich unterwegs war. Bei der Datenerfassung seiner Fahrerkarte konnten mehrere zurückliegende Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Die höchste Überschreitung lag bei 114 km/h. Erlaubt sind jedoch für einen Lkw nur 80 km/h. Im Rahmen der weiteren Kontrolle des polnischen Fahrers wurde durch ihn ein Dokument vorgelegt, aus dem sich ergab, dass der Fahrer bereits mit den gleichen Verstößen am 25.07.2025 in Bayern aufgefallen war. Es wurde dort eine Sicherheitsleistung von insgesamt 1300EUR erhoben. Den gleichen Betrag musste er nun vor Ort nochmal bezahlen. Da das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht beladen war, wurde die Weiterfahrt gestattet. Jedoch wurde ihm der gewerbliche Transport von Waren untersagt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 12:22

    POL-EN: Herdecke - Verletzter Fahrgast im Linienbus

    Herdecke (ots) - Am Samstag, den 09.08.2025 gegen 16.05 Uhr befuhr ein Linienbus aus Richtung Goethestraße kommend die Walter-Freitag-Straße. In Höhe der Bruchstraße kam dem 42-jährigen Busfahrer in einer Engstelle ein 20-jähriger Pkw-Führer entgegen, so dass er seinen Bus abrupt abbremsen musste, um nicht mit dem entgegenkommenden Pkw zusammenzustoßen. Ein im Bus stehender 84-jähriger Fahrgast verlor hierbei das ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 08:04

    POL-EN: Fahrradfahrerin beim Rechtsabbiegen übersehen und leicht verletzt

    Hattingen (ots) - Am 09.08.2025 um 09:40 Uhr warteten ein 42 Jahre alter Oberderinger mit seinem Pkw und eine 57 Jahre alte Hattingerin mit ihrem Rennrad an der Haltlinie der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage an der Rauendahlstraße in Höhe der Wuppertaler Straße. Nachdem die Ampel auf Grünlicht wechselte, beabsichtigte der Pkw- Fahrer, nach rechts in die ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 06:55

    POL-EN: Unfall beim Abbiegen - Motorradfahrer leicht verletzt

    Hattingen (ots) - Am 09.08.2025 um 17:14 Uhr bog ein 57 Jahre alter Hattinger mit seinem Pkw auf die Tippelstraße ab und übersah dabei einen 43 Jahren alten Bochumer, der sich bereits mit seinem Motorrad auf der Tippelstraße befand. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren