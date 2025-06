Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen wegen versuchten Raubes

Lüdenscheid (ots)

Vergangenen Freitagvormittag kam ein 47-jähriger Mann auf die Wache Lüdenscheid und erstattete Strafanzeige. Zum Sachverhalt gab er an, er habe am Bahnhof auf einer Bank genächtigt. In den frühen Morgenstunden sei er von zwei unbekannten Tätern geweckt worden. Sie hätten Geld von ihm gefordert. Als er angab, keines zu besitzen, habe man ihm einer der Täter gegen den Kopf getreten. Der alkoholisierte 47-Jährige wies entsprechende Verletzungen auf. Er konnte keine Beschreibung der Täter abgeben. Polizisten riefen einen Rettungswagen, der ihn ins Klinikum Lüdenscheid brachte. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Raubes und sucht Zeugen, die etwas mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

