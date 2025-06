POL-MK: Erneute Fahndung nach vermisster 15-Jähriger

Schalksmühle (ots) - Am Freitag zwischen 11.30 und 14.45 Uhr wurde Am Hagen die Scheibe der Beifahrertür eines braunen VW Golf Plus eingeschlagen. Der unbekannte Täter entwendete einen Korb mit einer Plastikkassette. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

mehr