Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Schalksmühle (ots)

Am Freitag zwischen 11.30 und 14.45 Uhr wurde Am Hagen die Scheibe der Beifahrertür eines braunen VW Golf Plus eingeschlagen. Der unbekannte Täter entwendete einen Korb mit einer Plastikkassette. (cris)

