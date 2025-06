Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinkraftrad gestohlen - Einbruch in Restaurant - Diebstähle aus Pkw

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde am Föhrenweg ein Kleinkraftrad gestohlen. Es handelt sich um ein Silber und Blau lackiertes Kwan Yang mit dem Versicherungskennzeichen 600CGZ.

Am Freitag kurz nach 22.30 Uhr wurde die Polizei zur Schulstraße gerufen, weil ein Mann sich weigere, das Grundstück zu verlassen und auf ein Auto einschlage. Der erheblich alkoholisierte 22-Jährige beleidigte die Polizeibeamten als "Bullenschweine" und weigerte sich, einem Platzverweis zu folgen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Durchsetzung des Platzverweises nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam.

Am Sonntag gegen 22.15 Uhr beobachtete ein Zeuge Einbrecher in einem Restaurant an der Baarstraße. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten stellten hinter dem Gebäude einen Mann. Offenbar wurden eine Tür aufgehebelt, ein Fenster beschädigt und im Inneren Schränke und Schubladen durchwühlt. Ein Täter flüchtete. Der 43-jährige Mann, den die Beamten hinter dem Gebäude trafen, sagt, dass er nur auf den Alarm aufmerksam geworden sei.

Am Freitag zwischen 14 und 14.50 Uhr wurden an der Straße Zum Humpfertturm eine Scheibe einer VW Caravelle eingeschlagen und ein Rucksack gestohlen. Zwischen 17.58 und 20.04 Uhr wurde an der Aucheler Straße die Heckscheibe eines geparkten grauen Mercedes Benz E 300 e eingeschlagen. So konnte der Täter eine Gürteltasche aus dem Wagen ziehen.

Am Samstag kurz vor 22.30 Uhr riefen Rettungssanitäter die Polizei zu Hilfe bei einem Einsatz am Lennedamm. Ein unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehender Jugendlicher verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Helfern. Als er die Polizeibeamten erblickte, flüchtete er. Auf einer Wiese stürzte der 15-Jährige, so dass ihn die Beamten fixieren konnten. Er beschimpfte und beleidigte die Beamten. Er wurde zunächst zur Wache nach Iserlohn und später in ein Krankenhaus nach Lüdenscheid gebracht. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell