POL-MK: Taschendiebe - Einbrüche

Taschendiebe haben am Samstag erneut in Hemer zugegriffen. Zwischen 9.47 und 10.05 Uhr entwendeten sie einer 89-jährigen Frau am Hadamareplatz die Geldbörse aus der Handtasche. Sie hatte eingekauft und war dann durch die Fußgängerzone gelaufen. Im nächsten Geschäft bemerkte sie das Fehlen der Karte. Inzwischen hatten die Täter bereits mit der im Portemonnaie steckenden Bankkarte den nächsten Geldautomaten aufgesucht und weiteres Geld abgehoben. Gegen 14 Uhr wurde einer 84-Jährigen in einem Discounter an der Bahnhofstraße die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Während des Einkaufs hatte sie die Handtasche auf ihrem Rollator abgestellt. An der Kasse suchte sie vergeblich nach dem Portemonnaie und hoffte zu diesem Zeitpunkt noch, die Börse zu Hause liegengelassen zu haben. Die Polizei warnt noch einmal vor Taschendieben: Hauptzielgruppe sind ältere Menschen. Alle Orte, wo viele Menschen aufeinandertreffen, sind potenzielle Tatorte. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper getragen werden. Keinesfalls darf eine PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden.

Am Freitag zwischen 22.20 und 22.52 Uhr sind Unbekannte in den Pausenraum eines Busunternehmens an der Bahnhofstraße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten in dem Raum einen abgeschlossenen Schrank und durchwühlten ihn, fanden aber offenbar nichts für sie Verwertbares.

Zwischen Mittwochnachmittag und Samstagmorgen wurde an der Amerikastraße ein Wohnwagen aufgebrochen. Der oder die Täter rissen das Türschloss heraus, durchwühlten den Wagen und entwendeten diverse elektrische Geräte, darunter Solar-Batterie, Hängelampen, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Fernseher und Heißluftfritteuse. (cris)

