LPI-SHL: Pflanzenschutzmittel entwendet

Römhild (ots) - Dienstagmittag arbeiteten Handwerker in einem Einkaufsmarkt in Römhild an einer Gefriertruhe. Während der Reparatur kam es aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich zu einem Brand an dem Gerät, welcher jedoch schnell gelöscht werden konnte. Personen wurden nicht verletzt. Der Einkaufsmarkt wurde durch die Feuerwehr evakuiert und anschließend belüftet, um den Rauch zu entfernen. Das Geschäft blieb für den restlichen Tag geschlossen. Es entstand ...

