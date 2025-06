Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nachbarn mit Messer bedroht - Streit um Parkplatz - Lachgas-Konsum

Menden (ots)

Menden

Mit einem Messer in der Hand hat ein 60-jähriger Mendener am Pfingstmontagabend an der Beuthener Straße seinen 38-jährigen Nachbarn bedroht. Den anschließenden Polizeieinsatz streamte er ins Internet. Der 38-Jährige hatte gerade ein Auto umgeparkt, als der 60-Jährige sich nahe neben ihn stellte, das kleine Messer aus der Tasche zog und unverständliche Sätze äußerte. Der 38-Jährige blieb ruhig und forderte den anderen Mann auf, sein Messer wegzustecken und zu gehen. Das tat der 60-Jährige. Die hinzu gerufene Polizei fand ihn an der Mendener Straße. Das Messer ließ er sofort fallen. Dafür streamte er das folgende Gespräch mit den Polizeibeamten live ins Internet. Die Polizeibeamten beschlagnahmten das Handy und stellten das Messer sicher. Die beiden Männer haben sich in der Vergangenheit bereits mehrmals gestritten. Der 60-Jährige bekam Anzeigen wegen Bedrohung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes.

Am Pfingstmontag kam zu einem Streit um einen Parkplatz. Ein Ehepaar wartete mit blinkendem Richtungsanzeiger auf einen anderen Pkw-Fahrer, der aus einer Parklücke ausparkte. Kaum war der Wagen weg, fuhr ein anderer Pkw-Fahrer vor der Nase des Ehepaars in die Parklücke. Die schwangere Frau aus dem wartenden Wagen stieg aus, riss die Beifahrertür des schnelleren Pkw auf und beschwerte sich bei dem Fahrer. Der setzte darauf zurück und klemmte sie zwischen Beifahrertür und einem danebenstehenden Anhänger ein. In Panik beschimpfte sie den Fahrer und sprang in den rangierenden Wagen, dessen Tür immer noch offenstand. Der Fahrer gibt an, er sei noch beim Einparken gewesen, als die Frau die Tür aufgerissen habe. Deshalb habe er sich erschreckt und sei von der Bremse abgekommen. Die Frau in seinen Wagen gesprungen, habe ihn beschimpft und beleidigt, seine Freundin an den Haaren gezogen und ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Die Beifahrertür stieß gegen den danebenstehenden Anhänger. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen die 35-jährige Frau und wegen eines Verkehrsunfalls mit Verletzten gegen den 24-jährigen Pkw-Fahrer.

Am Montagnachmittag wurde die Polizei zur Brückstraße gerufen, weil dort Jugendliche Lachgas konsumieren würden. Dabei wurde auch ein Messer gesehen. Während sich zwei Jugendliche auswiesen, weigerte sich der dritte. Als ihn die Beamten durchsuchten, beschimpfte der Jugendliche die Beamten als "Nutten", "Schlampen" und "Fotzen". Neben dem Ausweis fanden die Polizeibeamten bei dem 14-Jährigen ein verbotenes Einhandmesser. Sie stellten eine Gasflasche mit Lachgas sowie das Messer sicher. Die Erziehungsberechtigen wurden informiert. Der 14-Jährige Hagener bekam Anzeigen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz. (cris)

