Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Fahrradfahrerin beim Rechtsabbiegen übersehen und leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am 09.08.2025 um 09:40 Uhr warteten ein 42 Jahre alter Oberderinger mit seinem Pkw und eine 57 Jahre alte Hattingerin mit ihrem Rennrad an der Haltlinie der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage an der Rauendahlstraße in Höhe der Wuppertaler Straße. Nachdem die Ampel auf Grünlicht wechselte, beabsichtigte der Pkw- Fahrer, nach rechts in die Wuppertaler Straße abzubiegen. Dabei übersah er die rechts von ihm ebenfalls anfahrende Rennradfahrerin und prallte mit ihr zusammen. Durch den Sturz wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

