Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - Aufgebrochener Wohnwagen in der Loerfeldstraße
Herdecke (ots)
In der Zeit von Freitag, den 25.07.2025, 0 Uhr bis zum Donnerstag, den 07.08.2025, 17 Uhr brachen unbekannte Täter einen Wohnwagen auf und durchsuchten ihn anscheinend nach Wertgegenständen. Da dieser jedoch leer stand, mussten der oder die Täter ohne Beute wieder flüchten.
