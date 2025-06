Polizei Hagen

POL-HA: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz: Polizei stellt mutmaßliche Drogendealer

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Zur Erhöhung der objektiven Sicherheit sowie zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls waren Polizeibeamte des Hagener Schwerpunktdienstes und der Bereitschaftspolizei am Donnerstag (12.06.2025) gemeinsam in der Innenstadt und Wehringhausen im Einsatz.

Um 14 Uhr begaben sich die Polizisten zunächst in den Stadtteil Wehringhausen, wo sie mehrere Personen überprüften, jedoch erfreulicherweise keine Verstöße feststellten. Anschließend waren die Einsatzkräfte zielgerichtet im Bereich Stresemannstraße / Bahnhofstraße unterwegs, wo sich eine verdächtige Gruppe aufhielt, in deren Umfeld die Beamten schließlich mehrere Drogenverstecke mit Cannabis auffanden. Dieses konnte jedoch keiner Person zugeordnet werden. Die Beamten stellten die Tüten sicher und fertigten eine Anzeige.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes beobachteten die Polizisten, wie sich mehrere Personen aus der Gruppe zu einem geparkten Auto begaben, etwas entnahmen und sich wieder entfernten. Als sich dieser Vorgang wiederholte und die Personen sich mit dem Auto entfernen wollten, hielten die Einsatzkräfte den Wagen an und führten eine Kontrolle durch. Dabei trafen sie einen 31 Jahre alten Mann an, der mehrere Tüten mit Cannabis bei sich trug. Zudem stellten die Beamten fest, dass sich der Mann illegal in Deutschland aufhielt. Das Cannabis wurde sichergestellt und der Mann ins Polizeigewahrsam gebracht.

Gegen 20 Uhr waren die Einsatzkräfte erneut an der Stresemannstraße unterwegs, wo sie drei Männer kontrollierten. Bei einem 28-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein aktuelles Betretungsverbot für den Bereich des Bahnhofs vorlag. Zudem fanden die Polizisten mehrere Tüten Cannabis und stellten diese sicher. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und ahndeten den Verstoß des Bereichsbetretungsverbots mit einer Geldbuße in Höhe von 250 Euro. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell