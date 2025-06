POL-HA: Einbruch in Kindergarten - wer kann Hinweise geben?

Hagen-Mittelstadt (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Donnerstag (12.06.2025) am Berliner Platz. Dort riefen Passanten gegen 23 Uhr die Polizei herbei. Kurz zuvor waren drei Männer in einen Streit geraten. Die Auseinandersetzung, zu welcher alle Beteiligten unterschiedliche Angaben machten, eskalierte. Fest steht, dass ein 54- und ein ...

