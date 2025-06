Polizei Hagen

POL-HA: Schnittwunden nach gefährlicher Körperverletzung mit Bierflasche

Hagen-Mittelstadt (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Donnerstag (12.06.2025) am Berliner Platz. Dort riefen Passanten gegen 23 Uhr die Polizei herbei. Kurz zuvor waren drei Männer in einen Streit geraten. Die Auseinandersetzung, zu welcher alle Beteiligten unterschiedliche Angaben machten, eskalierte. Fest steht, dass ein 54- und ein 49-Jähriger auf den 30-Jährigen einschlugen. Dabei setzten sie auch eine Bierflasche ein, welche, als sie zerbrach, dem 30-Jährigen mehrere Schnittwunden zufügte. Die Schläger waren stark alkoholisiert. Ihr Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten erteilten zwei Platzverweise und legten eine Anzeige vor. (hir)

