Polizei Hagen

POL-HA: Anwohnerin beobachtet PKW-Aufbruch - Täter flüchtet unerkannt

Hagen-Mitte (ots)

Eine 51-jährige Anwohnerin beobachtete am Donnerstagabend (12.06.2025) in der Innenstadt einen bislang unbekannten Mann bei einem PKW-Aufbruch. Die Hagenerin hielt sich gegen 23.30 Uhr in ihrer Wohnung in der Rembrandtstraße auf. Da sie ihr Fenster geöffnet hatte, wurde sie plötzlich auf einen lauten Knall, gefolgt von einem klirrenden Geräusch, aufmerksam. Als sie zur Straße hinausblickte, erkannte sie einen Mann, der an einem Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe lehnte. Die 51-Jährige lief nach draußen und wollte den Unbekannten festhalten. Als sie an dem beschädigten Fahrzeug ankam, war der Täter bereits geflüchtet. Sie alarmierte die Polizei und sagte den Beamten, dass der Mann etwa 20 bis 30 Jahre alt und dünn war. Er hatte dunkle Haare und trug ein buntes T-Shirt. Die Polizisten erkannten, dass vor Ort noch an einem zweiten Auto die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Sie leiteten Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

