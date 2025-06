Polizei Hagen

POL-HA: Frau mit Kinderwagen in Haspe angefahren - Fußgängerin beleidigt und bedroht Autofahrerin nach Zusammenstoß

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Mittwochmorgen (11.06.2025) in Haspe eine 39-jährige Frau und ihr einjähriges Kleinkind leicht verletzt. Die Hagenerin wollte gegen 08.00 Uhr mit einem Kinderwagen den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Leimstraße überqueren. Eine 66-jährige Autofahrerin stand zeitgleich mit ihrem Opel an einer roten Ampel in der Rolandstraße. Als die Ampel auf Grün umschaltete, bog sie nach rechts auf den Konrad-Adenauer-Ring ab. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache die Fußgängerin mit dem Kinderwagen und erfasste sie. Bei dem Unfall wurde die 39-Jährige leicht verletzt und der Kinderwagen kippte auf die Seite. Das einjährige Kind blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, wurde aber zur Vorsicht mit seiner Mutter in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Die Verletzte beleidigte die Autofahrerin unmittelbar nach der Kollision und bedrohte sie. Außerdem schubste sie die 66-Jährige, die dabei aber unverletzt blieb. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

