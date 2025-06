Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen zwei Männern eskaliert - Mit Eisenstange auf den Kopf geschlagen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bereits am Vortag, so berichtete ein 64-Jähriger der Polizei, geriet er in der Minervastraße in verbale Streitigkeiten mit einem zunächst unbekannten Mann. Am Mittwoch (11.06.2025) kam es gegen 12 Uhr zu einem erneuten Aufeinandertreffen zwischen ihm und seinem Kontrahenten. Der Konflikt entbrannte erneut und eskalierte, als der Mann eine Eisenstange ergriff und diese dem 64-Jährigen über den Kopf zog. Der Hagener ging zu Boden, während der Schläger mit seiner weiblichen Begleitung die Flucht ergriff. Die Personalien des 40-jährigen Angreifers sind der Polizei bereits bekannt. Die Beamten legten eine Anzeige vor.(hir)

