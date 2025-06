Polizei Hagen

POL-HA: Bei Verkehrskontrolle: Polizeibeamte landen Volltreffer

Hagen-Mitte (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei führten am Dienstagabend (10.06.2025) Geschwindigkeitskontrollen an der Hochstraße durch. Dabei fiel ihnen gegen 20 Uhr ein VW Polo auf, den sie daraufhin anhielten und samt Insassen überprüften. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 21-jährige Fahrer mit festem Wohnsitz in Gelsenkirchen lediglich eine britische Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Diese hätte er spätestens nach einem halben Jahr Aufenthalt in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Somit konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein.

Zudem lag gegen den Beifahrer, einem 40-jährigen Hagener, ein offener Haftbefehl vor. Nachdem er seine Haftstrafe durch die Zahlung einer Geldstrafe beglichen hatte, wurde er von den Einsatzkräften wieder entlassen. (rst)

