Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Handtaschenraub in Altenhagen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter raubte einer 88-jähirgen Frau am Dienstagnachmittag (10.06.2025) in Altenhagen die Handtasche und flüchtete unerkannt. Die Hagenerin war gegen 13.10 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Alexanderstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 87 riss der unbekannte Täter mehrfach von hinten an ihrer Handtasche, wodurch schließlich der Trageriemen abriss. Der Angreifer flüchtete anschließend über die Boeler Straße in Richtung Innenstadt. Die 88-Jährige blieb unverletzt. Sie sagte den hinzugerufenen Polizeibeamten, dass der Täter mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet und etwa 170 cm groß war. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Raubes übernommen und nimmt unter der Rufnummer 02331-986 2066 Zeugenhinweise entgegen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell