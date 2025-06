Polizei Hagen

POL-HA: Ordnungsamtmitarbeiter angegangen - Diensthandy abgenommen und auf den Boden geworfen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag (10.06.2025) ahndete ein Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes Parkverstöße in der Hohenlimburger Bahnstraße. Gegen 16:40 Uhr trat ein unbekannter Mann an ihn heran und schlug ihm leicht auf die Schulter. Es folgte eine verbale Diskussion. Nach wenigen Minuten kündigte der Mitarbeiter an, die Polizei zu verständigen. Plötzlich riss ihm der Unbekannte das Diensthandy aus der Hand und rannte davon. Der Angestellte sah noch, wie der Mann im Bereich der Bahnstraße Ecke Gaußstraße das Diensthandy, ein hochwertiges Smartphone, auf den Boden schleuderte, wo es zerbrach. Anschließend gelang dem Mann die Flucht. Er war circa 1,70 Meter groß, hatte helle, lockige Haare und trug einen Ziegenbart. Bekleidet war er mit einer grauen Sweatshirt-Jacke, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell