Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl aus Wohnung - Vermeintlicher Helfer entpuppt sich als Dieb

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl am Sonntagabend (09.06.2025) Geld und Schmuck aus der Wohnung eines 73-jährigen Mannes in Altenhagen. Gegen 19.50 Uhr wollte der Mann Bilder in seiner Wohnung in der Gertrudstraße aufhängen und hatte dabei die Wohnungstür geöffnet. Der Unbekannte betrat die Wohnung des 73-Jährigen und bat ihm seine Hilfe an. Nachdem der vermeintliche Helfer kurz darauf die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte der Bewohner fest, dass Bargeld und zwei Armbanduhren gestohlen wurden. Er alarmierte die Polizei und sagte den Beamten, dass der Unbekannte etwa 35 Jahre alt und schlank war. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine dunkle Hose, einen gestreiften Pullover sowie eine schwarze Kappe. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Hagener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

