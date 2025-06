Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub in Tiefgarage - die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Hagen-Boele (ots)

Am Montagabend (09.06.2025) kam es in einer Tiefgarage im Stadtteil Boele zu einem schweren Raub. Etwa gegen 18.45 Uhr fuhren eine 52-Jährige und ein 54-Jähriger mit ihrem Auto in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Pappelstraße und stellten ihren Wagen ab. Dort bemerkten sie, dass ein junger Mann von mehreren Personen geschlagen wurde. Der 54-Jährige versuchte die Gruppe verbal davon abzuhalten und wurde daraufhin nach eigenen Angaben unter Vorhalt einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Als die Anwohner der Aufforderung jedoch nicht nachkamen, besprühte einer der Männer die 52-jährige Frau mit einem Reizgas, die dadurch leichte Verletzungen davontrug.

Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der von der Gruppe angegriffene Mann ebenfalls aus der Tiefgarage entfernt und wurde schwerverletzt in Begleitung eines weiteren leichtverletzten Mannes an einer nahegelegenen Bushaltestelle angetroffen.

Die drei Verletzten wurden anschließend von Rettungskräften behandelt. Der 25-Jährige wurde zudem für eine weiterführende Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellen Kenntnissen wurde bei dem Raub eine niedrige vierstellige Summe Bargeld entwendet. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt aktuell die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zu den flüchtigen Personen machen und die Ermittlungen der Polizei unterstützen? Hinweise werden jederzeit unter der 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

