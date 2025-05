Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Wohnung eines Mehrparteienhauses - Zeugen gesucht

Kroppach (ots)

Am Montag, 19.05.2025 im Zeitraum zwischen 05:40 Uhr und 18:30 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Straße Am Sportplatz in Kroppach zu einem Tageswohnungseinbruch. Bislang unbekannte Personen verschafften sich in Abwesenheit der Bewohner gewaltsamen Zugang zu einer Wohnung und entwendeten Wertgegenstände. Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg (E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de oder Telefon: 02662-95580) in Verbindung zu setzen.

