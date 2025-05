Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Raub in Wohnung

Katzenelnbogen (ots)

In der Zeit vom 20.05.2025, 02:27 Uhr - 02:34 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte männliche Personen Zugang zu einer Privatwohnung in der Aarstraße in Katzenelnbogen. Dort kam es zum Streit mit dem Bewohner der Wohnung, infolgedessen Wertgegenstände entwendet wurden. Die beiden Täter waren dunkel gekleidet.

Wer hat zur o.g. Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen zu Personen und/oder Fahrzeugen gemacht? Hinweise nehmen die Kriminalpolizei Montabaur oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell