Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B 414, AS Lautzenbrücken. Kollision zwischen Bus und LKW.

Bad Marienberg (Westerwald) (ots)

Lauteznbrücken. Zu einem Verkehrsunfall mit 1 verletzten Person kam es am Dienstag, 20.05.24, gg. 13:45 Uhr, auf der Bundesstraße 414 im Bereich der Einmündung zur K 32 nach Lautzenbrücken. Ersten Ermittlungen zufolge, befuhr der 54jährige Fahrer eines Kraftomnibus die K 32 aus Richtung Lautzenbrücken kommend in Richtung B 414. Der Bus war ohne Fahrgäste. An der Einmündung zur B 414 bog der Omnibus nach links auf die B 414 ein, ohne auf die Vorfahrt des die B 414 in Richtung Kirburg fahrenden LKW zu achten. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Kraftomnibus und dem Holz-LKW. Der Busfahrer erlitt hierbei Verletzungen und wurde einem Kirchener Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Die Unfallaufnahme vor Ort dauert derzeit noch an. Zwecks Bergung der unfallbeteiligten Fahrzeuge kann es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 414 kommen. Eine Umleitungsstrecke muss noch eingerichtet werden. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell