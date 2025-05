POL-PDMT: Dörsdorf. Diebstahl von Fahrrädern

Katzenelnbogen (ots) - Am Montag, den 19. Mai, beabsichtigte eine Motorradstreife der Polizeiinspektion Diez gegen 16:45 Uhr in der Rheinstraße einen Motorradfahrer zu kontrollieren und wendete hierzu sein Krad. Bei Erkennen des Wendemanövers verließ der augenscheinlich männliche Motorradfahrer den Kreisverkehr in Richtung Niedertiefenbach und beschleunigte sofort ...

mehr