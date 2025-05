POL-PDMT: Höhn - Betrügerisches Erlangen eines Quads

Nastätten (ots) - Am Mittwoch, den 14.05.2025, in der Zeit von ca. 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz in der Römerstraße in Nastätten, gegenüber dem dortigen Kino, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte, vermutlich beim Ausparken, einen parkenden, gelben Fiat Panda im Heckbereich. Der Unfallverursacher ...

mehr